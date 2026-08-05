Врач предупредил об опасности высокого давления

«Многие люди считают, что высокое давление можно перетерпеть, но это является изначально неверным мнением. Артериальная гипертензия — фактор риска многих более серьезных заболеваний, среди которых инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения. Поэтому главной целью лечения болезни является поддержание нормального уровня давления у пациента препаратами», — сказал Яровой NEWS.ru.