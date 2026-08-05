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Врач предупредил об опасности высокого давления

Яровой: высокое давление повышает риск инфаркта и инсульта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Высокое артериальное давление повышает риск инфаркта миокарда и инсульта, поэтому игнорировать это состояние опасно для жизни, рассказал старший лаборант кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского университета Максим Яровой.

«Многие люди считают, что высокое давление можно перетерпеть, но это является изначально неверным мнением. Артериальная гипертензия — фактор риска многих более серьезных заболеваний, среди которых инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения. Поэтому главной целью лечения болезни является поддержание нормального уровня давления у пациента препаратами», — сказал Яровой NEWS.ru.

По словам врача, гипертония — одно из самых частых сердечно-сосудистых заболеваний, с которым в основном сталкиваются люди старшего возраста. Человеку, зарегистрировавшему у себя давление выше 140/90 миллиметров ртутного столба, необходимо обратиться к специалисту, отметил Яровой.

Специалист добавил, что пациентам с установленным диагнозом важно регулярно принимать назначенные препараты, чтобы поддерживать нормальный уровень давления. Также Яровой предостерег от самостоятельного приема быстродействующих антигипертензивных средств при крайне высоких цифрах, поскольку это может привести к осложнениям.