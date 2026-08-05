Молодые россияне перестали публиковать фото с геотегом. Вот в чем причина

Опрос, проведенный аналитиками компании «Альфастрахование» показал, что Каждый третий россиянин хотя бы раз отправлял через мессенджер фотографии своих документов. Каждый четвертый хранит такие снимки в галерее телефона, а 18% пересылали их в личных сообщениях в социальных сетях.