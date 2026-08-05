Молодые россияне перестали публиковать фото с геотегом. Вот в чем причина

Опрос, проведенный специалистами компании Security Vision, показал, что подходы к кибербезопасности отличаются у разных возрастных групп. Молодые пользователи осторожнее ведут себя в соцсетях. Например, геометки в реальном времени в размещаемом контенте указывают лишь 19%.
В исследовании приняли участие 802 жителя России в возрасте старше 14 лет.
Изображения билетов и документов сознательно не публикуют в открытом доступе 75% молодых респондентов. Персональные данные на снимках скрывают 15%.
Однако 40% из них хранят сканы паспортов и проездных документов в незащищенных разделах мобильного устройства. Большая часть считает, что формирование компетенций в области кибербезопасности должно осуществляться через систему образования, например школы и вузы.
В свою очередь, старшее поколение серьезнее относится к потенциально мошенническим сообщениями. Большинство (82%) опрошенных сразу удаляют SMS о «выплатах» и «подарках». Половина из них избегает использования открытых сетей Wi-Fi и выбирает мобильный интернет. При этом 38% респондентов этой возрастной группы используют бумажные носители для хранения паролей, а 13% записывают их в заметки телефона.
Лишь треть россиян готова пожертвовать удобством ради кибербезопасности. Например, не сохранять пароль в браузере, не подключаться к открытому Wi-Fi. Больше половины (57%) действуют по обстоятельствам, а 5% открыто заявляют, что удобство для них важней.
Более трети опрошенных (35%) не пользуются биометрической аутентификацией. Многие периодически подключаются к общественным сетям Wi-Fi для доступа к важным сервисам.
Главными опасениями в сфере кибербезопасности респонденты назвали кражу персональных данных (60%), финансовое мошенничество (57%), а также сбои устройств, потерю данных и вредоносное ПО (47%).
Поездки или отдых за городом летом планирует 87% участников исследования. При этом 76% из них продолжают регулярно совершать онлайн-платежи и обращаться к государственным порталам вне дома. Основным устройством остается смартфон. Его выбирают 97% респондентов. Кроме того, каждый третий использует личный ноутбук или планшет.
Сколько россиян пересылали свои документы незнакомцам.
Опрос, проведенный аналитиками компании «Альфастрахование» показал, что Каждый третий россиянин хотя бы раз отправлял через мессенджер фотографии своих документов. Каждый четвертый хранит такие снимки в галерее телефона, а 18% пересылали их в личных сообщениях в социальных сетях.
Оказалось, что чаще всего россияне пересылают копии паспорта — так поступали 32% респондентов. Фото водительских удостоверений отправляли 21% опрошенных, СНИЛС и ИНН — 17%, банковские реквизиты — 15%. Каждый десятый передавал документы, содержащие сведения сразу о нескольких членах семьи.
Чаще всего россияне пересылают фотографии документов своим родственникам (44%). Еще 28% хотя бы раз отправляли их работодателям или коллегам, 19% — представителям коммерческих организаций.
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