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В Ростове из-за высоких температур зафиксированы массовые отключения электричества

Из-за установившейся высокой температуры воздуха в Ростовской области значительно возросли электрические нагрузки и увеличилась повреждаемость электрических сетей. Самые крупные отключения 5 августа зафиксированы в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в АО «Донэнерго».

Источник: Коммерсантъ

Из-за установившейся высокой температуры воздуха в Ростовской области значительно возросли электрические нагрузки и увеличилась повреждаемость электрических сетей. Самые крупные отключения 5 августа зафиксированы в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в АО «Донэнерго».

Отключения электричества произошли в Ворошиловском, Ленинском, Кировском, Первомайском и Пролетарском районах донской столицы.

Для оперативного реагирования на аварийные отключения в организации усилены дежурные службы, они работают в круглосуточном режиме. Кроме этого, ведется непрерывный мониторинг и контроль режимов работы оборудования.

По данным Ростовского гидрометцентра, в ближайшие три дня в регионе ожидается усиление жары до +40°С.