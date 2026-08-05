Reuters: под руководством Пателя ФБР налаживает связи с правоохранителями России и Китая

Однако новый вид партнерства вызывает беспокойство в кругах американских контрразведчиков, которые говорят о рисках, связанных с обменом конфиденциальной информацией с Китаем и Россией. «Китай и Россия — наши враги, и точка. Они активно пытаются нанести физический, экономический и военный ущерб нашей стране», — заявил Джефф Крокер, бывший агент ФБР. Он считает, что китайские и российские агенты будут использовать любой доступ к объектам США как возможность проникнуть на них, а инициативы ФБР — «отличное прикрытие для них».