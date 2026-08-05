Reuters: под руководством Пателя ФБР налаживает связи с правоохранителями России и Китая

В статье говорится, что «партнерские отношения» предусматривают обмен персоналом и разведданными, совместные расследования, рейды и аресты.
Партнерства известны внутри ФБР как «рабочие группы». Пока созданы четыре группы, которые занимаются борьбой с кибермошенничеством, преступлениями сексуального характера против детей, распространением наркотиков, а также поиском и арестом скрывающихся от правосудия опасных преступников.
Однако новый вид партнерства вызывает беспокойство в кругах американских контрразведчиков, которые говорят о рисках, связанных с обменом конфиденциальной информацией с Китаем и Россией. «Китай и Россия — наши враги, и точка. Они активно пытаются нанести физический, экономический и военный ущерб нашей стране», — заявил Джефф Крокер, бывший агент ФБР. Он считает, что китайские и российские агенты будут использовать любой доступ к объектам США как возможность проникнуть на них, а инициативы ФБР — «отличное прикрытие для них».
Патель же утверждает, что, хотя общение правоохранителей идет ежедневно, чего не случалось раньше, обмен информацией носит узкий характер и ограничивается четырьмя видами транснациональной преступности.
Это новые и динамичные отношения, и мы очень внимательно относимся к их [Китая и России] враждебному подходу по многим вопросам… Но если мы можем… принести пользу Америке, то мы должны действовать.
По данным Reuters, сотрудники китайских правоохранительных органов уже посетили США, а агенты ФБР побывали в Китае для совместной работы над делами и обмена разведданными. Кроме того, американцы и китайцы участвовали в совместных рейдах и арестах.
Например, в мае представители ФБР, Министерство общественной безопасности Китая и полиция Дубая совместно провели операцию «Песчаный доллар» — крупный рейд на центр кибермошенничества в Дубае. В результате этой операции было арестовано 300 человек, изъято 300 млн долларов и освобождены тысячи работников, ставших жертвами торговли людьми.
А в июне сотрудники китайских правоохранительных органов совместно с отделением ФБР в Омахе, штат Небраска, ликвидировали многонациональную сеть материалов о сексуальном насилии над детьми. В ходе операции были арестованы 16 подозреваемых.
«Такие вещи не происходят в одночасье. Мы занимаемся этим уже 15 месяцев», — отметил он. Ранее сообщалось, что Патель планирует визит в Россию
В заключение глава ФБР сказал, что схему, которая используется для работы с Россией и Китаем, можно применять к другим нетрадиционным партнерствам по обмену разведданными с адаптацией для каждой страны.