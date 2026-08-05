«Мираторг» подарил Орловской области более 3 га земли

В понедельник, 3 августа, «Ъ-Черноземье» также сообщал, что 19-й Арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение об отказе АО «АльфаСтрахование» во взыскании с властей Орловской области 335,6 млн руб. компенсации после выплаты ООО «Мираторг-Курск» страхового возмещения за уничтоженное из-за АЧС поголовье свиней. Таким образом суд отказал в удовлетворении жалобы компаниям.