Нижегородцев с инвалидностью приглашают на обучение по работе с ИИ

Во время обучения участники познакомятся с основами работы нейросетей, научатся использовать ИИ для поиска и анализа информации, подготовки текстов, создания визуального контента, автоматизации рабочих процессов и решения других задач. Материалы курса совместимы со скринридерами, видеолекции сопровождаются субтитрами, а онлайн-встречи будут проходить с переводом на русский жестовый язык.