Нижегородцев с инвалидностью приглашают на обучение по работе с ИИ

Жителей Нижегородской области с инвалидностью приглашают на бесплатный онлайн-курс по работе с нейросетями с нуля. Образовательную программу «Каждый включен» разработала компания МТС. Зарегистрироваться на обучение можно до 21 августа.
Обучение стартует уже 1 сентября и будет проходить в онлайн-формате в течение семи недель. Программа разработана совместно с MWS AI и адаптирована для людей с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.
Во время обучения участники познакомятся с основами работы нейросетей, научатся использовать ИИ для поиска и анализа информации, подготовки текстов, создания визуального контента, автоматизации рабочих процессов и решения других задач. Материалы курса совместимы со скринридерами, видеолекции сопровождаются субтитрами, а онлайн-встречи будут проходить с переводом на русский жестовый язык.
После регистрации слушатели получат доступ к 25 видеоурокам, тестам и практическим заданиям. Планируется, что базовый курс пройдут не менее 500 человек. Для 30 лучших участников организуют дополнительный практический этап с разбором кейсов технологических компаний по направлениям клиентских коммуникаций, автоматизации, цифровых сервисов, аналитики и работы с информацией.
По итогам программы финалисты представят свои проекты экспертам компании, получат сертификаты и возможность дальнейшего карьерного взаимодействия с организаторами. Для участников из регионов предусмотрена онлайн-трансляция итогового мероприятия.
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