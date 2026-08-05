В Ростовской области выявили нарушения при декларировании 772 тысяч тонн зерна

Недостоверное декларирование 772,3 тысячи тонн зерна выявили в Ростовской области в июле 2026 года. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.
Нарушения заметили в документации на сайте Росаккредитации и в системе «Сатурн». В 406 случаях владельцы не проверили злаковые, зернобобовые и масличные культуры на остаточное количество пестицидов.
Например, 21 июля выявили недочеты при оформлении 9,5 тысячи тонн озимой пшеницы, принадлежащей юрлицу из Кагальницкого района.
По состоянию на 3 августа 2026 года вынесли 1383 решения об аннулировании деклараций. Также были направлены предостережения с требованиями строго соблюдать все установленные нормы.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.