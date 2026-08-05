Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области выявили нарушения при декларировании 772 тысяч тонн зерна

В Ростовской области аннулировали документы на партии зерна.

Источник: Комсомольская правда

Недостоверное декларирование 772,3 тысячи тонн зерна выявили в Ростовской области в июле 2026 года. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.

Нарушения заметили в документации на сайте Росаккредитации и в системе «Сатурн». В 406 случаях владельцы не проверили злаковые, зернобобовые и масличные культуры на остаточное количество пестицидов.

Например, 21 июля выявили недочеты при оформлении 9,5 тысячи тонн озимой пшеницы, принадлежащей юрлицу из Кагальницкого района.

По состоянию на 3 августа 2026 года вынесли 1383 решения об аннулировании деклараций. Также были направлены предостережения с требованиями строго соблюдать все установленные нормы.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.