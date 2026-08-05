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В Ялте громко — что происходит на Южном берегу

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым. Громкие звуки на западе Ялты связаны с учениями военных. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые жители и гости Ялты! В западном районе муниципального округа может быть шумно с 17:00 до 23:00. Проводятся учения», — говорится в сообщении.

Жителей и гостей региона призвали сохранять спокойствие.

В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Жителей и гостей полуострова заранее предупреждают о них.

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