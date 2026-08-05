В Ялте громко — что происходит на Южном берегу

«Уважаемые жители и гости Ялты! В западном районе муниципального округа может быть шумно с 17:00 до 23:00. Проводятся учения», — говорится в сообщении.
Жителей и гостей региона призвали сохранять спокойствие.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Жителей и гостей полуострова заранее предупреждают о них.
Узнать больше по теме
Ялта: главный курорт южного побережья Крыма
Ялта — один из самых известных курортных городов на Черноморском побережье Крымского полуострова. Он расположен в южной части региона и считается одним из ключевых центров туризма и отдыха. Город активно развивается как туристическая территория: собрали главное о нем.Читать дальше