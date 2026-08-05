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Автобус № 117 запустят в Нижнем Новгороде при наличии финансирования

Маршрут должен связать Кстовский район: автобус планируется пустить от Молокозавода до села Большое Мокрое с заездом в Елховку.

Запуск автобусного маршрута № 117 в Нижнем Новгороде зависит от выделения финансирования. Такую информацию озвучили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС) в ходе общения с подписчиками в социальной сети.

Маршрут должен связать Кстовский район: автобус планируется пустить от Молокозавода до села Большое Мокрое с заездом в Елховку. Изначально в ЦРТС анонсировали старт перевозок с 1 января 2027 года.

Жители города по‑прежнему активно интересуются, когда появится новый маршрут. В ведомстве подтвердили, что на текущий момент условия не изменились: реализация проекта возможна в следующем году — при условии необходимого финансирования.

Ранее 25 нарушений нашли в автобусах Дзержинска Нижегородской области.