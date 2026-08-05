Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток утонул в пруду в Кулебаках Нижегородской области

Несовершеннолетний утонул в городе Кулебаки Нижегородской области 5 августа. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Несовершеннолетний утонул в городе Кулебаки Нижегородской области 5 августа. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Несчастный случай произошел в безымянном пруду на улице Краснодонцев. Спасатели извлекли тело 15-летнего подростка, спасти пострадавшего не удалось. На месте работают оперативные службы.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше