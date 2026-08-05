Подросток утонул в пруду в Кулебаках Нижегородской области

Несовершеннолетний утонул в городе Кулебаки Нижегородской области 5 августа. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Несчастный случай произошел в безымянном пруду на улице Краснодонцев. Спасатели извлекли тело 15-летнего подростка, спасти пострадавшего не удалось. На месте работают оперативные службы.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше