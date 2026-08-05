Около 1500 жителей Ульяновской области записались в молодежные клубы

Специалисты провели свыше 70 мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение и карьерное развитие молодежи. Кроме того, за первое полугодие 2026 года 550 участников воспользовались сервисами и мерами государственной поддержки — это практически в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это показывает рост доверия к кадровому центру.