Около 1500 жителей Ульяновской области записались в молодежные клубы

Около 1500 жителей Ульяновской области с начала года стали участниками молодежных клубов, действующих на базе филиалов кадрового центра «Работа России», сообщили в региональном агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов. Профориентация подрастающего поколения проводится по нацпроекту «Кадры».
Специалисты провели свыше 70 мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение и карьерное развитие молодежи. Кроме того, за первое полугодие 2026 года 550 участников воспользовались сервисами и мерами государственной поддержки — это практически в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это показывает рост доверия к кадровому центру.
Молодежные клубы открыты на базе всех филиалов кадрового центра Ульяновской области. Они объединяют людей в возрасте от 14 до 35 лет, среди участников — школьники, студенты, выпускники и молодые специалисты. Там проводят профориентационные занятия, карьерные консультации, тренинги, мастер-классы, деловые игры, встречи с профессионалами, профтуры к работодателям региона.
Отметим, в сентябре работа клубов продолжится в рамках Марафона по трудоустройству выпускников «Пора Работать — 2026». Получить подробную информацию о ближайших встречах можно в филиалах кадрового центра Ульяновской области по месту жительства, а также по телефону 41−72−09.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.