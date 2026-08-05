В Заинске Татарстана прошел мастер-класс по бадминтону

Мастер-класс по бадминтону состоялся 31 июля в парке «Молодежный» города Заинска, сообщили в совете муниципалитета. Мероприятие прошло в ходе проекта «Лето в Татарстане», реализуемого при поддержке государственной программы «Спорт России».
Участниками стали дети. Под руководством тренера ребята сначала размялись, выполняя специальные упражнения для разогрева мышц и профилактики травм. Затем им объяснили технику захвата ракетки, правила подачи и основные приемы игры. После перешли к практике: каждый участник получил возможность попробовать себя в роли профессионального игрока.
«Такие мероприятия не только способствуют физическому развитию, но и учат детей командной работе, честной конкуренции и уважению к сопернику», — отметили в совете Заинского района.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.