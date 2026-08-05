ФНС взыскивает 322 млн рублей с производителя радиаторов в Новочеркасске

Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск Межрайонной инспекции ФНС России № 23 по Самарской области к новочеркасскому производителю радиаторов — ООО «Форте пром стил ГМБХ» — об обращении взыскания на имущество в счёт задолженности на сумму более 322 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке дела.