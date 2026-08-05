В минэкономразвития Дона рассказали о реализации программы импортозамещения

В 2024 году ГК «Ростсельмаш» завершила проекты с общим объемом инвестиций более 26 млрд рублей. В их числе — строительство нового тракторного завода, организация производства автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов, а также сельскохозяйственной и коммунальной техники в Таганроге.