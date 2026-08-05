Ребенок чешется к 1 сентября: как подготовить ребёнка с атопическим дерматитом к школе и не запустить осеннее обострение

Ребенок с атопическим дерматитом не заразен, поэтому его никто не изолирует от других детей и не отправит на больничный, однако показать врачу-дерматологу его необходимо. Подобрать корректный уход, построить план лечения может только специалист, а выбор средств по отзывам и рекламе может, наоборот, только усугубить течение болезни.