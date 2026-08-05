Ребенок чешется к 1 сентября: как подготовить ребёнка с атопическим дерматитом к школе и не запустить осеннее обострение

Каждый родитель хочет, чтобы ребёнок пошёл в школу с чистой кожей и не провёл первую четверть за расчёсыванием. Атопический дерматит — хроническое воспаление кожи с сильным зудом, которое осенью обостряется особенно часто. Большинство обострений можно предотвратить, если подготовиться заранее.
Почему обострение случается именно осенью?
Первый провокатор — стресс перед школой: смена режима, нагрузки, новая обстановка. У тревожных детей обострения случаются чаще, поэтому готовиться к сезону лучше заранее.
Второе — начало отопительного сезона: влажность в квартирах и школьных кабинетах падает до 20−25% при норме 40−60%. Сухой воздух вытягивает влагу из кожи, защитный барьер слабеет и пропускает раздражители.
Четыре шага до школы.
Что сделать, чтобы помочь ребенку и облегчить симптомы?
Микроклимат. Поставьте в комнату, где ребёнок делает уроки и спит, увлажнитель и гигрометр (прибор для измерения влажности): старайтесь поддерживать оптимальный уровень — 40−60%.
Уход. Введите в ежедневное использование эмоленты — увлажняющие и питающие кремы, восстанавливающие защитный барьер кожи. Наносите 2−4 раза в день, даже на нераздраженную кожу щедрым слоем. После купания крем наносят в течение трёх минут на влажную кожу, это поможет «запечатать» влагу.
Гардероб. Синтетика в форме и колючая шерсть раздражают кожу. Выбирайте хлопок и вискозу, срезайте ярлыки и внутренние швы.
Аптечка. Замените мыло на мягкое очищающее средство без отдушек (такие гели не пересушивают кожу), используйте увлажняющий крем, назначенный врачом противовоспалительный препарат и антисептик.
Главное, что стоит помнить родителям — не стоит бояться гормональных наружных средств, короткие курсы назначенных врачом мазей безопасны и эффективны. Также не стоит экономить на увлажняющих кремах. И, конечно, советуем исключить горячие ванны и порошки с отдушками.
Ребенок с атопическим дерматитом не заразен, поэтому его никто не изолирует от других детей и не отправит на больничный, однако показать врачу-дерматологу его необходимо. Подобрать корректный уход, построить план лечения может только специалист, а выбор средств по отзывам и рекламе может, наоборот, только усугубить течение болезни.
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