Два автобусных маршрута до Симферополя изменят расписание с 10 августа

С 10 августа в тестовом режиме изменят расписание двух автобусных маршрутов в Симферополе, информирует предприятие «Крымтроллейбус».
По многочисленным обращениям от дачников и постоянных пассажиров автобус маршрута № 316−23 «Красновка — Симферополь» из села Красновка будет отправляться в 5:50, а из Симферополя — в 10:10.
Отправление автобуса № 377−23 «Опушки — Симферополь» из Симферополя перенесли на 16:50.
Во время тестового режима специалисты проанализируют пассажиропоток и при необходимости скорректируют расписание.