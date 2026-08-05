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Два автобусных маршрута до Симферополя изменят расписание с 10 августа

В тестовом режиме вносятся изменения в расписание автобуса № 316−23 и № 377−23.

Источник: Комсомольская правда

С 10 августа в тестовом режиме изменят расписание двух автобусных маршрутов в Симферополе, информирует предприятие «Крымтроллейбус».

По многочисленным обращениям от дачников и постоянных пассажиров автобус маршрута № 316−23 «Красновка — Симферополь» из села Красновка будет отправляться в 5:50, а из Симферополя — в 10:10.

Отправление автобуса № 377−23 «Опушки — Симферополь» из Симферополя перенесли на 16:50.

Во время тестового режима специалисты проанализируют пассажиропоток и при необходимости скорректируют расписание.