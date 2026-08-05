10 лет назад начал работу первый в мире энергоблок с ВВЭР-1200 поколения 3+

Уникальность энергоблока — в сочетании активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально защищенной и устойчивой. В проекте учтены «постфукусимские» требования. В частности, создана ловушка расплава активной зоны реактора и система пассивного отвода тепла, которая может работать без участия человека и без электричества. Электрическая мощность реакторной установки энергоблока № 6 была повышена на 20% в отличие от предшественника, а срок службы энергоблока увеличен вдвое — с 30 до 60 лет, с возможностью продления еще на 20 лет.