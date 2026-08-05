В Челябинской области стартовала Спартакиада народов России

Так, 1 и 2 августа в Магнитогорске прошли состязания по дзюдо. 3 августа стартовали соревнования по боксу в Челябинске, они завершается в субботу. Также в региональной столице с 19 по 23 августа состоится Спартакиада по художественной атлетике. В сентябре пройдут соревнования по двум дисциплинам: с 8 по 10 — в Миассе по маунтинбайку, это езда на велосипеде по пересеченной, бездорожной или гористой местности, а 14−16 сентября пройдут состязания по тхэквондо в Челябинске.