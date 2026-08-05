В Челябинской области стартовала Спартакиада народов России

Спартакиада народов России стартовала 1 августа в Челябинской области, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Мероприятия проводятся при поддержке государственной программы «Спорт России».
Так, 1 и 2 августа в Магнитогорске прошли состязания по дзюдо. 3 августа стартовали соревнования по боксу в Челябинске, они завершается в субботу. Также в региональной столице с 19 по 23 августа состоится Спартакиада по художественной атлетике. В сентябре пройдут соревнования по двум дисциплинам: с 8 по 10 — в Миассе по маунтинбайку, это езда на велосипеде по пересеченной, бездорожной или гористой местности, а 14−16 сентября пройдут состязания по тхэквондо в Челябинске.
Отметим, что на спартакиаде регион представляют около 300 спортсменов. Посмотреть старты с трибун может любой желающий. Вход на площадки свободный — достаточно оформить бесплатный билет на сайте.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.