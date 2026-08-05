В Свердловской области прошел фестиваль-квартирник «Ночь Сысерти»

Мероприятие прошло в пятый раз в доме-музее П. П. Бажова в Сысерти. Фестивальный день начался с просветительского занятия «Территория заводских ватаг», на котором изучался мужской досуг местных горных заводов на основе сказов П. П. Бажова «Широкое плечо», «Марков камень» и сборника очерков «Уральские были». Также прошли марафон мультфильмов, лекция о Кирше Данилове, марафон сказов и музейный эксперимент «ВизУАлЬныЙ БажОв». Главным событием стала вечерняя музыкальная программа. Для зрителей выступили группы «Джин», «Соленое солнце» и «Дзинь».