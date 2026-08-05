Ричмонд
+27°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области прошел фестиваль-квартирник «Ночь Сысерти»

Мероприятие состоялось в пятый раз в доме-музее П. П. Бажова.

Источник: Национальные проекты России

Юбилейный музыкальный фестиваль-квартирник «Ночь Сысерти» состоялся 1 августа при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в администрации Сысертского округа Свердловской области.

Мероприятие прошло в пятый раз в доме-музее П. П. Бажова в Сысерти. Фестивальный день начался с просветительского занятия «Территория заводских ватаг», на котором изучался мужской досуг местных горных заводов на основе сказов П. П. Бажова «Широкое плечо», «Марков камень» и сборника очерков «Уральские были». Также прошли марафон мультфильмов, лекция о Кирше Данилове, марафон сказов и музейный эксперимент «ВизУАлЬныЙ БажОв». Главным событием стала вечерняя музыкальная программа. Для зрителей выступили группы «Джин», «Соленое солнце» и «Дзинь».

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.