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В Калининграде запускают в тестовом режиме новый светофор в конце Советского проспекта

Регулирование вводят на перекрёстке с 1-й Большой Окружной.

В Калининграде запускают в тестовом режиме новый светофор в конце Советского проспекта. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале администрации города.

Новый светофор появился на пересечении Советского проспекта и 1-й Большой Окружной. Его запустят в среду, 5 августа, в 16:00. Ориентировочно в 16:30 заработает ещё один светофор — на перекрёстке Горького и 3-й Большой Окружной. В мэрии просят водителей не игнорировать их сигналы.

В администрации Калининграда напомнили, что изменения произошли на улице Гагарина. Теперь налево с Куйбышева можно поворачивать сразу с двух полос, а не перестраиваться в одну, как раньше.

Кроме того, на Гагарина — Юбилейной по направлению в центр с правой полосы также разрешено двигаться не только направо, но и прямо, а левая полоса предназначена только для поворота налево.

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