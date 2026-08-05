Нижегородских педагогов-библиотекарей приглашают на Всероссийский конкурс

Конкурс направлен на поддержку педагогов-библиотекарей, которые развивают современные школьные библиотеки, популяризируют чтение и реализуют просветительские проекты для детей и подростков. В рамках конкурсных испытаний участникам предстоит провести просветительские мероприятия для школьников, представить собственные профессиональные практики, а финалистам — решить практические кейсы в Москве.