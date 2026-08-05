Ричмонд
+27°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородских педагогов-библиотекарей приглашают на Всероссийский конкурс

Участвовать в конкурсе могут действующие сотрудники общеобразовательных организаций, отвечающие за работу школьных библиотек.

Источник: Нижегородская правда

Российское общество «Знание» совместно с Минпросвещения России объявило о старте приема заявок на второй сезон Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Подать документы можно до 30 сентября.

Участвовать в конкурсе могут действующие сотрудники общеобразовательных организаций, отвечающие за работу школьных библиотек. Победителей определят в трех категориях в зависимости от численности учащихся в школе.

Конкурс направлен на поддержку педагогов-библиотекарей, которые развивают современные школьные библиотеки, популяризируют чтение и реализуют просветительские проекты для детей и подростков. В рамках конкурсных испытаний участникам предстоит провести просветительские мероприятия для школьников, представить собственные профессиональные практики, а финалистам — решить практические кейсы в Москве.

Победителей конкурса назовут в декабре 2026 года в рамках II Международного форума школьных библиотекарей.

16+

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что жителей Нижегородской области с инвалидностью приглашают на бесплатный онлайн-курс по работе с нейросетями с нуля.