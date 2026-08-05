Нижегородских педагогов-библиотекарей приглашают на Всероссийский конкурс

Российское общество «Знание» совместно с Минпросвещения России объявило о старте приема заявок на второй сезон Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Подать документы можно до 30 сентября.
Участвовать в конкурсе могут действующие сотрудники общеобразовательных организаций, отвечающие за работу школьных библиотек. Победителей определят в трех категориях в зависимости от численности учащихся в школе.
Конкурс направлен на поддержку педагогов-библиотекарей, которые развивают современные школьные библиотеки, популяризируют чтение и реализуют просветительские проекты для детей и подростков. В рамках конкурсных испытаний участникам предстоит провести просветительские мероприятия для школьников, представить собственные профессиональные практики, а финалистам — решить практические кейсы в Москве.
Победителей конкурса назовут в декабре 2026 года в рамках II Международного форума школьных библиотекарей.
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