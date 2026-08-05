На подходах к вокзалу в Волгограде завершена только половина работ

Неудобства пешеходов на улице Коммунистической в Волгограде завершатся еще не скоро. На подходах к вокзалу работу по благоустройству в самом разгаре. По данным мэрии Волгограда, здесь уложено пока только 50% тротуарной плитки. Уже не первый месяц волгоградские пешеходы и многочисленные гости города прыгают у вокзала через кучи песка и стройматериалов, перебегают дорогу на свой страх и риск из-за неработающих светофоров и ждут окончания работ по благоустройству.