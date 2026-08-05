На подходах к вокзалу в Волгограде завершена только половина работ

Неудобства пешеходов на улице Коммунистической в Волгограде завершатся еще не скоро. На подходах к вокзалу работу по благоустройству в самом разгаре. По данным мэрии Волгограда, здесь уложено пока только 50% тротуарной плитки. Уже не первый месяц волгоградские пешеходы и многочисленные гости города прыгают у вокзала через кучи песка и стройматериалов, перебегают дорогу на свой страх и риск из-за неработающих светофоров и ждут окончания работ по благоустройству.
Сейчас тротуары мостят на улице Коммунистической на участке от Гоголя до Володарского.
— В настоящее время на объекте выполнено устройство подстилающих слоёв из песка и щебня общей площадью более 1,4 тысячи квадратных метров, установлено свыше 770 погонных метров новых бортовых камней, — отчитались в мэрии.
Улица преображается на глазах. Параллельно идут работы по расширению проезжей части на Коммунистической до четырех полос. Волгоградцам придется потерпеть. Зато потом, как уверяют чиновники, эта улица станет более удобной и безопасной и для пешеходов, и для автомобилистов, и для многочисленных туристов.
Вопреки опасениям многих, что из-за переустройства Привокзальной площади с чемоданами и сумками придется тащиться издалека, власти успокаивают: место для кратковременной остановки у вокзала будет. Оставить там машину нельзя, но высадить людей с вещами смогут все. А припарковать машину можно на новой парковке у каланчи или вдоль улицы Коммунистической в парковочных карманах.