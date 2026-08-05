Врач Яровой объяснил, почему терпеть высокое давление опасно для жизни

Повышенное артериальное давление (АД) значительно увеличивает риск инфаркта миокарда и других серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Игнорировать это состояние может быть опасно для жизни, подчеркнул старший лаборант кафедры пропедевтики внутренних болезней Пироговского университета Максим Яровой в интервью NEWS.ru. Многие пациенты ошибочно считают, что гипертонию можно просто перетерпеть, однако это заблуждение может привести к серьёзным последствиям.