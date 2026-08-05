Врач Яровой объяснил, почему терпеть высокое давление опасно для жизни

Повышенное артериальное давление (АД) значительно увеличивает риск инфаркта миокарда и других серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Игнорировать это состояние может быть опасно для жизни, подчеркнул старший лаборант кафедры пропедевтики внутренних болезней Пироговского университета Максим Яровой в интервью NEWS.ru. Многие пациенты ошибочно считают, что гипертонию можно просто перетерпеть, однако это заблуждение может привести к серьёзным последствиям.
Артериальная гипертензия — одно из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы в мире. Чаще всего с этой патологией сталкиваются люди преклонного возраста.
При повышении АД выше 140/90 мм рт. ст. необходимо срочно обратиться к врачу. Пациентам с диагнозом «артериальная гипертензия» важно следовать рекомендациям врача и принимать назначенные препараты.
Многие считают, что можно «перетерпеть» повышенное давление, но это опасно. Артериальная гипертензия увеличивает риск инфаркта, инсульта и других осложнений. Главная цель лечения — поддержание нормального давления с помощью лекарств.
Если у вас высокие показатели давления, не занимайтесь самолечением и не принимайте антигипертензивные препараты без консультации с врачом, чтобы избежать осложнений.
Ранее на сайте pravda-nn.ru нижегородцам назвали неочевидную причину учащённого пульса и скачков давления.