Причину «гейзера» на улице Пискунова раскрыли нижегородские власти

На улице Пискунова в Нижнем Новгороде оперативно устранили вытекание воды из временного водопровода. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
В ведомстве уточнили, что на данном участке сейчас проводятся ремонтные работы на водоводе, для обеспечения водоснабжения была проложена временная линия. Предположительно, коммунальная авария и появление «гейзера» произошли из-за наезда автомобиля, повредившего трубу.
Персонал аварийно-ремонтной службы оперативно локализовал вытекание. В настоящее время последствия инцидента ликвидированы.
Ранее сообщалось, что рухнувшее на дом дерево начали вывозить на Зеленодольской улице.