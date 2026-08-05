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Причину «гейзера» на улице Пискунова раскрыли нижегородские власти

Временную линию водовода повредили во время ремонтных работ, вытекание воды уже оперативно ликвидировали.

На улице Пискунова в Нижнем Новгороде оперативно устранили вытекание воды из временного водопровода. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

В ведомстве уточнили, что на данном участке сейчас проводятся ремонтные работы на водоводе, для обеспечения водоснабжения была проложена временная линия. Предположительно, коммунальная авария и появление «гейзера» произошли из-за наезда автомобиля, повредившего трубу.

Персонал аварийно-ремонтной службы оперативно локализовал вытекание. В настоящее время последствия инцидента ликвидированы.

Ранее сообщалось, что рухнувшее на дом дерево начали вывозить на Зеленодольской улице.