Причину «гейзера» на улице Пискунова раскрыли нижегородские власти

В ведомстве уточнили, что на данном участке сейчас проводятся ремонтные работы на водоводе, для обеспечения водоснабжения была проложена временная линия. Предположительно, коммунальная авария и появление «гейзера» произошли из-за наезда автомобиля, повредившего трубу.