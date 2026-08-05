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Исполняющей обязанности ректора Самарского института культуры назначена Анна Арюткина

Анна Арюткина назначена на должность исполняющей обязанности ректора Самарского государственного института культуры. Соответствующий приказ 5 августа подписала министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщает институт на своем сайте. В этом статусе руководитель пробудет до проведения выборов.

Источник: Коммерсантъ

В Самарском государственном институте культуры уточняют, что Анна Арюткина работает в учреждении с 2008 года. С 2014 года она работала доцентом кафедры народных инструментов, которую затем возглавила. В 2025 году она стала проректором по научной и творческой деятельности, весной 2026 года — временно исполняющей обязанности ректора вуза.

В 2024 году под руководством Анны Арюткиной в институте прошел недельный образовательный интенсив «Созвучия Поволжья: культурная точка роста». Мероприятие состоялось при поддержке «Росмолодежь. Гранты». Впервые в регионе организовали мультиинструментальный оркестр, объединивший народные и симфонические инструменты.

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