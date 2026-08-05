Исполняющей обязанности ректора Самарского института культуры назначена Анна Арюткина

В Самарском государственном институте культуры уточняют, что Анна Арюткина работает в учреждении с 2008 года. С 2014 года она работала доцентом кафедры народных инструментов, которую затем возглавила. В 2025 году она стала проректором по научной и творческой деятельности, весной 2026 года — временно исполняющей обязанности ректора вуза.