Казахстан планирует сделать въезд для иностранцев платным

По данным АТОР, россияне чаще используют Казахстан как транзитный пункт по пути в третьи страны, а не как самостоятельное направление для отдыха. Те, кто всё же отправляется туда в отпуск, летом выбирают Актау на Каспии, а зимой — горнолыжные курорты Шымбулак и Боровое.