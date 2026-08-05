Казахстан планирует сделать въезд для иностранцев платным

До конца 2026 года Казахстан планирует ввести платные электронные разрешения на въезд для иностранцев и лиц без гражданства. Об этом, ссылаясь на проект постановления республиканского правительства, пишет РИА Новости в среду, 5 августа.
Предполагается, что получать их будут прежде всего граждане стран, которым для поездки в Казахстан не нужна виза. Сумму сбора и точный круг путешественников власти республики ещё не назвали. Неясно и то, сделают ли исключение для участников ЕАЭС, включая Россию.
В Ассоциации туроператоров России предупредили, что дополнительная плата может затормозить развитие туристических связей между двумя государствами. Эксперты считают такой сценарий вероятным, если требование распространится на обычных отдыхающих.
По данным АТОР, россияне чаще используют Казахстан как транзитный пункт по пути в третьи страны, а не как самостоятельное направление для отдыха. Те, кто всё же отправляется туда в отпуск, летом выбирают Актау на Каспии, а зимой — горнолыжные курорты Шымбулак и Боровое.
В разгар топливного кризиса в РФ на казахстанских заправках прибавилось машин с российскими номерами. Горючее их владельцам отпускали без лимитов.