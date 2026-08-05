«Хочешь стать фотомоделью?»: в Калининграде мужчина совал второкласснице в рот пальцы и просил показать бельё (видео)

Калининградская второклассница Таня прошлой осенью только чудом не стала жертвой неизвестного мужчины. Тот соблазнял девочку карьерой «модели» и пытался устроить откровенную фотосессию. К ответственности его до сих пор не привлекли, рассказала «Клопс» мама пострадавшей школьницы. Все имена героев истории изменены.
Одиннадцатое сентября 2025 года Анна не может вспоминать без содрогания. Это был, казалось, обычный день. Около четырёх часов Танечка вернулась с продлёнки, оставила портфель и отпросилась погулять во дворе с одноклассником Димой. Но буквально через полчаса она прибежала домой в такой истерике, что у мамы упало сердце.
"Я сразу поняла — случилось что-то серьёзное, — рассказывает Анна. — Я была на кухне, кушать готовила. Она ко мне кинулась, обнимает, плачет.
И кричит, что во двор больше никогда не пойдёт!".
Еле успокоив дочь, Анна выслушала её историю. Оказалось, та пошла проводить друга до дома на соседней улице в частном секторе. По дороге к ним подошёл приветливый мужчина лет 30. Он поинтересовался, не родственники ли Таня и Дима, уточнил какой-то адрес. А потом объяснил, что приехал сюда, чтобы отснять фотосессию для журнала. Но модель его подвела — не явилась на встречу. Может быть, ребята согласились бы её заменить?
Мальчик отказался сразу. А Таня, несмотря на все предупреждения взрослых, доверчиво пошла за незнакомцем…
«Дима сразу побежал домой и рассказал всё своей маме, — говорит Анна. — Но пока они вернулись туда, Таня уже успела сесть в машину… Не знаю, почему она поверила, — со вздохом добавляет женщина. — Видимо, очень соблазнительно показалось стать популярной, это ведь так модно у них!».
На видео с камеры наблюдения заметно, как дети идут по улице, болтая, потом сворачивают за угол дома. Вскоре туда же проходит мужчина, какое-то время ищет их, озираясь, и тоже скрывается за углом. Через несколько минут он переходит дорогу вместе с девочкой.
Усадив второклассницу в автомобиль, «фотограф» действительно сделал несколько её снимков на телефон. Для некоторых кадров он засовывал школьнице в рот свои пальцы. Это Тане уже совсем не понравилось.
"А потом он ей предложил показать её нижнее белье, — взволнованно говорит мама. — И, видимо, тут она уже поняла.
Что-то включилось в голове. Она выскочила из машины и убежала".
Родители немедленно обратились в полицию, написав заявление. Приняли участие в поисках злоумышленника и родные Димы. Личность «фотографа» вскоре установили — его автомобиль и то, как он идёт к нему с Таней, попали на камеры «Безопасного города» и магазина, расположенного рядом с местом, где гуляли дети.
"В этот же день, часов в одиннадцать вечера его задержали, — рассказывает Анна. — Сначала была какая-то суета, активность, проводились проверки… Нам объяснили, что надо ждать результата.
Но потом всё заглохло, и мы ничего так и не получили".
Поняв, что время идёт, а реакции на заявление нет, семья обратилась в Следственный комитет РФ, а затем и к адвокату, который помог составить жалобу на бездействие правоохранительных органов в прокуратуру Центрального района. Только из ответа на неё, полученного в конце июля, семья узнала, что в возбуждении уголовного дела им отказано, сообщила «Клопс» адвокат Татьяна Бжилянская.
«По итогам доследственной проверки 03.06.2026 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 213 УК РФ (“Хулиганство” — ред.), — сказано в постановлении об удовлетворении жалобы.
Также установлено, что уведомление о принятом процессуальном решении в нарушение требований ч. 4 ст. 148 УПК РФ в адрес заявителя не направлено. По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в адрес начальника ОМВД России по Центральному району г. Калининграда 16.07.2026 внесено требование, которое находится на рассмотрении".
Как подчёркнуто в документе, доводы о бездействии территориального отдела полиции при проведении проверки нашли своё подтверждение. Впрочем, адвоката семьи смущает не только тот факт, что следствие не сообщило им об отказе.
«Почему речь идёт о хулиганстве? — говорит Татьяна. — Действия этого человека были направлены на развращение малолетней. Это является уголовно наказуемым. Реакция девочки, которая испугалась и смогла убежать, свидетельствует, что он фактически совершил в отношении ребёнка насильственные действия сексуального характера».
Сейчас постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено прокуратурой. Материалы направлены в территориальный отдел полиции для дополнительной проверки, указано в постановлении. Семья очень рассчитывает на то, что поведение «фотографа» будет оценено по закону.
Всё, что было в моих силах, я сделала, — говорит мама пострадавшей девочки.
К счастью, Таня успокоилась. Первые две недели она вообще не выходила из дома без меня. Сейчас снова гуляет, нормально себя чувствует. Но мне страшно подумать, что этот человек спокойно ходит по улице среди наших детей".
А её дочь, теперь уже третьеклассница, решила заниматься спортом. Вот только выбрала не танцы и не художественную гимнастику. Танечка ходит на бокс.
В пресс-службе регионального СК РФ «Клопс» сообщили, что в ходе доследственной проверки сведения не подтвердились. Материал передан по подследственности в органы полиции для принятия решения.
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