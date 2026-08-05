«Хочешь стать фотомоделью?»: в Калининграде мужчина совал второкласснице в рот пальцы и просил показать бельё (видео)

Еле успокоив дочь, Анна выслушала её историю. Оказалось, та пошла проводить друга до дома на соседней улице в частном секторе. По дороге к ним подошёл приветливый мужчина лет 30. Он поинтересовался, не родственники ли Таня и Дима, уточнил какой-то адрес. А потом объяснил, что приехал сюда, чтобы отснять фотосессию для журнала. Но модель его подвела — не явилась на встречу. Может быть, ребята согласились бы её заменить?