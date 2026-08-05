В Свердловской области 7−9 августа пройдет Ирбитская ярмарка

XXIV Ирбитская ярмарка пройдет в Свердловской области с 7 по 9 августа, сообщили в департаменте информационной политики региона. Мероприятие отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».
На главной торговой площадке Ирбита развернется выставка-продажа продукции от местных производителей. Посетители смогут приобрести мясо, молоко, сыры, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, напитки. Также откроется «Чайный квартал» с национальными подворьями, где участники познакомят гостей с кухней, ремеслами и обычаями разных народов России.
В историческом центре Ирбита будут также работать ярмарочные ряды, пройдет фестиваль народных художественных промыслов «Город мастеров», выставки, мастер-классы, литературная ярмарка, интерактивные музейные площадки и «Городок здоровья». Для гостей подготовлены экскурсии, театральные постановки фестиваля ландшафтного театра «Ирбея», концерты творческих коллективов из разных регионов России и выступления приглашенных артистов. Так, на главной сцене ярмарки 8 августа выступит Олег Газманов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.