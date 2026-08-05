В Воронежской области расскажут о стандартах работы в ресторанном бизнесе

На мероприятии участники узнают о проблемах, с которыми сталкивается заведение в начале запуска. Также эксперт расскажет, где искать информацию о стандартах и правилах работы, что из этого обязательно, а что является рекомендацией. Кроме того, по итогам занятия станет понятно, какую документацию надо вести и в каком формате: на бумаге или в электронной форме. Вебинар бесплатный, регистрация доступна по ссылке.