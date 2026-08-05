Ричмонд
+27°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области расскажут о стандартах работы в ресторанном бизнесе

Участники узнают о типичных ошибках на запуске заведения.

Источник: Национальные проекты России

Вебинар на тему: «По каким стандартам обязаны работать кафе и рестораны?» состоится 11 августа в Воронежской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре поддержки предпринимательства.

На мероприятии участники узнают о проблемах, с которыми сталкивается заведение в начале запуска. Также эксперт расскажет, где искать информацию о стандартах и правилах работы, что из этого обязательно, а что является рекомендацией. Кроме того, по итогам занятия станет понятно, какую документацию надо вести и в каком формате: на бумаге или в электронной форме. Вебинар бесплатный, регистрация доступна по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.