В Воронежской области расскажут о стандартах работы в ресторанном бизнесе

Вебинар на тему: «По каким стандартам обязаны работать кафе и рестораны?» состоится 11 августа в Воронежской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре поддержки предпринимательства.
На мероприятии участники узнают о проблемах, с которыми сталкивается заведение в начале запуска. Также эксперт расскажет, где искать информацию о стандартах и правилах работы, что из этого обязательно, а что является рекомендацией. Кроме того, по итогам занятия станет понятно, какую документацию надо вести и в каком формате: на бумаге или в электронной форме. Вебинар бесплатный, регистрация доступна по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.