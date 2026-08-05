Фестиваль «Псковские каникулы» посетили около 70 тыс. человек

На набережной были развернуты локации, стилизованные под городскую и сельскую среду СССР: оборудованы фотозоны, воссозданы интерьеры жилых помещений с предметами быта, а также был макет фермерского хозяйства. В ходе интерактивной программы для посетителей были организованы дворовые игры, такие как городки, классики, резиночка, а также знакомство с азбукой Морзе на специализированной площадке.