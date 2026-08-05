Фестиваль «Псковские каникулы» посетили около 70 тыс. человек

Около 70 тыс. человек посетили фестиваль «Псковские каникулы». Мероприятие прошло с 30 июля по 2 августа на набережной реки Великой в столице региона по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в правительстве Псковской области.
Программа включала иммерсивное театрализованное представление, также работали тематические интерактивные площадки. В постановках были задействованы 150 актеров в возрасте от 7 до 60 лет. Они воспроизводили бытовые сцены позднего советского периода.
На набережной были развернуты локации, стилизованные под городскую и сельскую среду СССР: оборудованы фотозоны, воссозданы интерьеры жилых помещений с предметами быта, а также был макет фермерского хозяйства. В ходе интерактивной программы для посетителей были организованы дворовые игры, такие как городки, классики, резиночка, а также знакомство с азбукой Морзе на специализированной площадке.
В дополнение к основной программе работала выставка «СССР: радио и телевидение». В экспозиции представлено более 40 экспонатов различных лет выпуска. Также для гостей был организован фудкорт с меню, в том числе с блюдами советской кухни.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.