В Ленобласти отремонтировали 6 километров дороги Красное Село — Павловск

Работы стартовали в 2025 году, тогда специалисты привели в порядок первые 2 км дороги. В этом сезоне ремонт продолжился на участке от деревни Вайялово через территорию Гатчинского округа. Там расчистили полосу отвода, восстановили и обустроили кюветы, сняли старое покрытие, после чего уложили два слоя нового асфальта. Также укрепили обочины, восстановили крышки колодцев, установили металлическое барьерное ограждение и знаки. Завершающим этапом стало нанесение дорожной разметки термопластиком.