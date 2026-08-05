В Ленобласти отремонтировали 6 километров дороги Красное Село — Павловск

Участок региональной дороги Красное Село — Гатчина — Павловск в Ленинградской области протяженностью 6 км отремонтировали при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в дорожном комитете региона.
Работы стартовали в 2025 году, тогда специалисты привели в порядок первые 2 км дороги. В этом сезоне ремонт продолжился на участке от деревни Вайялово через территорию Гатчинского округа. Там расчистили полосу отвода, восстановили и обустроили кюветы, сняли старое покрытие, после чего уложили два слоя нового асфальта. Также укрепили обочины, восстановили крышки колодцев, установили металлическое барьерное ограждение и знаки. Завершающим этапом стало нанесение дорожной разметки термопластиком.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.