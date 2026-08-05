Сбер провел Цифровой день для медицинских работников Нижегородской области

«Искусственный интеллект прочно вошел в нашу жизнь, и медицинская отрасль не остается в стороне от этого тренда. Мы активно внедряем нейросети в практическую деятельность: на сегодняшний день более 300 единиц нашего оборудования подключены к сервисам ИИ. Кроме того, мы используем искусственный интеллект для анализа электронных медицинских карт — это позволяет в режиме реального времени отслеживать динамику показателей пациента, помогая врачу своевременно корректировать тактику лечения и прогнозировать возможные риски. Особенно ценно, что на площадке Сбера мы не только познакомились с новыми инструментами, но и увидели точки роста для совместной работы».