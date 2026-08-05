Сбер провел Цифровой день для медицинских работников Нижегородской области

Цифровой день для нижегородских медиков, организованный Сбером, прошел в Нижнем Новгороде. В общественном пространстве «Гараж» встретились представители медицинской отрасли региона. Они узнали, как с помощью нейросети можно роботизировать рутинные процессы. Участники освоили инструменты для оптимизации работы с документацией, медиаконтентом и нормативно-правовой базой.
Наталья Демина, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка:
«Цифровая трансформация здравоохранения — одно из наших приоритетных направлений. Технологии Сбера уже сегодня забирают на себя часть рутинных задач, возвращая врачам самое ценное — время на пациента. Искусственный интеллект, дистанционный мониторинг и цифровые платформы активно используются в практике и помогают повышать качество медицинской помощи. Уверена, что подобные мероприятия позволят врачам региона познакомиться с существующими инструментами, которые можно внедрить в работу».
Цифровизация медицинской отрасли не только разгружает врачей, но и дает пациентам удобные инструменты для контроля здоровья. Так, например, в этом году сразу в двух медучреждениях Нижнего Новгорода появился медицинский ассистент GigaDoc от СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера). Он позволяет пациентам оценить 17 показателей здоровья. Устройство размещено в Нижегородском центре борьбы со СПИД и Городской поликлинике № 30 Советского района.
Татьяна Антохова, директор ГБУЗ НО «МИАЦ»:
«Искусственный интеллект прочно вошел в нашу жизнь, и медицинская отрасль не остается в стороне от этого тренда. Мы активно внедряем нейросети в практическую деятельность: на сегодняшний день более 300 единиц нашего оборудования подключены к сервисам ИИ. Кроме того, мы используем искусственный интеллект для анализа электронных медицинских карт — это позволяет в режиме реального времени отслеживать динамику показателей пациента, помогая врачу своевременно корректировать тактику лечения и прогнозировать возможные риски. Особенно ценно, что на площадке Сбера мы не только познакомились с новыми инструментами, но и увидели точки роста для совместной работы».
Отметим, что развитие цифровых инструментов в здравоохранении помогает в реализации целей и задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».