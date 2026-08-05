В Горячем Ключе волонтеры собрали мозаичное панно с колхидской жабой

«Одной из главных причин сокращения популяции стал енот-полоскун — инвазивный хищник, завезенный на Кавказ, уничтожает на нерестилищах от 50 до 80 процентов взрослых особей, — отмечает биолог-исследователь, член Совета Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Андрей Чушкин. — Колхидская жаба — одна из немногих, кто питается улитками и жужелицами, и если она исчезнет, то улитки и слизни начнут уничтожать лесную подстилку и молодые побеги растений, то есть всплеск численности жужелиц и других жуков, которых жаба поедает, может нарушить пищевые цепочки. Там, где есть наша героиня, лес здоров. Там, где исчезает, — экосистема дает сбой».