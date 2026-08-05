В Горячем Ключе волонтеры собрали мозаичное панно с колхидской жабой

Основная идея — через творчество рассказать жителям и гостям курорта о природном разнообразии региона, необходимости бережного отношения к окружающей среде. А колхидская жаба, по словам специалистов, хоть и крупнейшая представительница своего семейства в стране, но сейчас нуждается в защите, так как оказалась под угрозой исчезновения.
«Одной из главных причин сокращения популяции стал енот-полоскун — инвазивный хищник, завезенный на Кавказ, уничтожает на нерестилищах от 50 до 80 процентов взрослых особей, — отмечает биолог-исследователь, член Совета Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Андрей Чушкин. — Колхидская жаба — одна из немногих, кто питается улитками и жужелицами, и если она исчезнет, то улитки и слизни начнут уничтожать лесную подстилку и молодые побеги растений, то есть всплеск численности жужелиц и других жуков, которых жаба поедает, может нарушить пищевые цепочки. Там, где есть наша героиня, лес здоров. Там, где исчезает, — экосистема дает сбой».
Именно поэтому этот вид занесен в Красную книгу России и Краснодарского края. Итоговое коллективное панно площадью 12 квадратных метров, раскрывающее уникальность природы Горячего Ключа, разместят на подпорной стене у входа на Тропу здоровья в курортном парке. Этот пеший маршрут был проложен еще в 70-х годах прошлого века, начинается от Дантова ущелья и завершается у скалы Петушок, и недавно его капитально реконструировали.
«Каждый элемент мозаики — крик о помощи этим древним амфибиям. Отдельное спасибо волонтеру Татьяне, которая с такой любовью и терпением собрала эту фигуру, чтобы напоминать нам: охрана природы — наша общая задача», — отметила инициатор проекта, руководитель Комиссии по развитию туризма Краснодарского регионального отделения РГО Галина Кучинская.
Ранее волонтеры создали композицию зайца-русака. Кстати, популярный персонаж русских народных сказок выполнен для панно в натуральную величину. При его создании автор тщательно подбирала оттенки смальты и керамики, чтобы максимально точно передать характерный рыжевато-серый окрас зверька, белые участки на его мордочке и брюшке, а также фактуру шерсти. Также участники изобразили белку, в которой тоже постарались передать присущие юркому грызуну выразительный взгляд и динамику движений.
Тем временем
Уже в эту субботу, 8 августа, Горячий Ключ отметит 162 года со дня основания. Во время праздника в Парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы будет работать интерактивная площадка эколого-просветительского проекта «Заповедный код». Активисты местного отделения РГО и волонтеры проведут мастер-классы по мозаике, где каждый желающий сможет создать памятный сувенир, воплощающий символы кубанского курорта, — зеленый лист и каплю минеральный как единство природы и целебных источников.