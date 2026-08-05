У компании-поставщика древесины для «Соликамскбумпрома» арестовали имущество

Одна из старейших компаний Прикамья — АО «Верхне-Камская сплавная контора» — оказалась в трудном финансовом положении. Как рассказали «Ъ-Прикамье» в компании, службой судебных приставов было арестовано имущество АО, необходимое для осуществление деятельности. Арест произошел в рамках исполнительного производства. Согласно сайту ФССП, сумма долга компании перед налоговой составляет 2,9 млн руб. Единственным контрагентом организации является АО «Соликамскбумпром».
Как рассказали в АО «ВКСК», сложная финансовая ситуация возникла после невыплаты АО «Соликамскбумпром» задолженности по договорам поставки на общую сумму 62 млн руб., из которых 18 млн руб.— за 2025 год, 44 млн руб. — текущие обязательства. «Мы на грани социального взрыва — уже три месяца не можем платить сотрудникам зарплату. Обратиться в арбитражный суд о принудительном взыскании средств с заказчика тоже не представляется возможным, потому что на это нет финансовых средств», — подчеркнули в АО «ВКСК». В обществе добавили также, что компания является градообразующим для поселка Харино предприятием — сегодня там трудится 49 человек. Другие предприятия на территории населенного пункта не действуют.
АО «Верхне-Камская сплавная контора» было зарегистрировано в 1992 году. Само предприятие действует в Гайнском районе Прикамья с 1939 года. Компания ведет деятельность внутреннего водного грузового транспорта, занимается перевозкой и транспортировкой древесины. Согласно Rusprofile, в 2025 году выручка компании снизилась на 21% — до 83 млн руб., чистая прибыль сократилась на 70% — до 11 млн руб.
С заявлениями о признании АО «Соликамскбумпром» банкротом обратилось сразу несколько юрлиц, включая ресурсоснабжающие организации, весной этого года. Согласно подсчетам «Газпром межрегионгаз Пермь», АО задолжало газовикам свыше 1,1 млрд руб. В суде также заявило свои требования ПАО «Пермэнергосбыт». Сейчас «Соликамскбумпром» является ответчиком по делам на сумму свыше 3 млрд руб.