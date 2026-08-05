У компании-поставщика древесины для «Соликамскбумпрома» арестовали имущество

Как рассказали в АО «ВКСК», сложная финансовая ситуация возникла после невыплаты АО «Соликамскбумпром» задолженности по договорам поставки на общую сумму 62 млн руб., из которых 18 млн руб.— за 2025 год, 44 млн руб. — текущие обязательства. «Мы на грани социального взрыва — уже три месяца не можем платить сотрудникам зарплату. Обратиться в арбитражный суд о принудительном взыскании средств с заказчика тоже не представляется возможным, потому что на это нет финансовых средств», — подчеркнули в АО «ВКСК». В обществе добавили также, что компания является градообразующим для поселка Харино предприятием — сегодня там трудится 49 человек. Другие предприятия на территории населенного пункта не действуют.