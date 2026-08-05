Донская винодельня установила рекорд по минимальному содержанию диоксида серы

Виноградники «Дачи Сердюка» заложены в 2014 году в Усть-Донецком районе Ростовской области. Здесь возделываются сорта Красностоп Золотовский, Каберне Совиньон, Саперави, Сибирьковый и Ркацители. С 2,5 га ежегодно собирают около 18 т винограда, что соответствует примерно 15 тыс. бутылок.