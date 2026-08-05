На Дону с начала года запустили 37 инвестпроектов в строительстве

С начала 2026 года в Ростовской области стартовали 37 инвестиционных проектов в строительной сфере. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Регион удерживает лидирующие позиции по объёмам строительства среди субъектов РФ. Так, в прошлом году в области возвели 4 млн кв. м недвижимости, из них около 3 млн кв. м пришлось на жильё. Налоговые поступления от застройщиков за 2025 год достигли 5,8 млрд рублей — это на 53% больше, чем годом ранее.
Сейчас в регионе делают ставку на комплексное развитие территорий: новые жилые комплексы возводятся сразу вместе с социальной инфраструктурой — школами, детсадами, поликлиниками и парками.
По словам Юрия Слюсаря, в будущем важно формировать в жилых районах полноценную экосистему — в том числе создавать локальные рабочие места. Это поможет снизить «маятниковую миграцию», когда жители вынуждены ежедневно преодолевать большие расстояния, добираясь до работы и обратно.