Почему аниме в России так популярно: объясняет эксперт

Аниме — один из крупнейших сегментов зарубежных сериалов на отечественных платформах. Только по данным «Кинопоиска» больше 8 млн подписчиков «Яндекс Плюса» смотрели аниме в онлайн-кинотеатре в 2025 году. По данным Mediascope, 7 из 10 тайтлов в топе поиска профессионального видеоконтента у подростков — анимация, 4 из них — аниме. Во «взрослом» топe оно заняло две позиции («Магическая битва» и «Адский рай»). Если же принять во внимание другие ресурсы, в том числе и пиратские, количество зрителей аниме кратно возрастет.
Специально для РБК Life причины этого интереса россиян объяснил Эдуард Царионов, редактор-составитель книги «Манга, моэ, исекай: Большой гид по аниме» (совместный проект «Кинопоиска», «Яндекс Книг» и издательства «Альпина нон-фикшн»), создатель и ведущий подкаста про аниме «Бака!» и подкаста про комиксы и мангу «Омнибус и танкобон» от Arzamas.
В 2021 году, когда кинотеатры еще не оправились после пандемии коронавируса, а зрители с опаской собирались в тесных залах перед большими экранами, аниме «Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный” неожиданно собрало рекордные суммы — больше 100 млн руб. И стало самым кассовым аниме в российском прокате на тот момент. И наглядно показало не только готовность людей выходить из дома, но и то, какую всеобщую популярность обрело аниме.
Кадр из аниме «Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный”.
(Фото: Ufotable).
Следующий фильм франшизы, «Бесконечная крепость», в 2025 году только за неделю показа принес российским кинотеатрам около 45 млн руб. — это больше, чем недавние картины культовых голливудских режиссеров: «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы и «Вестсайдская история» Стивена Спилберга.
Такой успех не прошел для кинопрокатчиков незамеченным, и полнометражных аниме в российском прокате год от года выходит все больше. Причем это как свежие новинки, отметившиеся на крупных кинофестивалях, например «И наступит рассвет», так и культовая классика, которая получает повторные показы в улучшенном качестве, как «Акира».
Кадр из аниме «И наступит рассвет».
(Фото: Studio Outrigger).
Вслед за кинотеатрами подтянулись стриминги, с начала года аниме на «Кинопоиске» посмотрели уже 4,5 млн подписчиков, и в онлайн-кинотеатре заработал отдельный специальный раздел с аниме.
Популярность аниме подстегивает и книжный рынок. На книжных онлайн-платформах выручка от продаж манги и азиатских романов за последний год выросла более чем на 50%.
Почему аниме популярно.
Откуда взялась такая всеобщая любовь? У этого есть три причины.
Первая: авторы аниме постоянно экспериментируют и придумывают новое.
Большая часть аниме — это не оригинальные произведения, а адаптации манги, то есть японских комиксов, и ранобэ, японских подростковых романов. Каждый год в Японии издают около 15 тыс. новых томов манги и больше 2 тыс. томов ранобэ. Это почти 50 новых книг ежедневно. Причем направлены они на самую разную аудиторию: от детей и подростков до взрослых мужчин и женщин, которых интересуют серьезные темы и жанры. При этом только самые успешные из этих книг получают экранизации.
В то время как Голливуд живет ностальгией и выпускает ремейки и ребуты, манга, ранобэ, а вместе с ними и аниме постоянно ищут темы, жанры и язык, чтобы захватить нового зрителя и читателя и выделиться на фоне других работ. Этот бесконечный поиск и делает аниме оригинальным искусством, которое захватывает зрителей по всему миру.
Вторая причина: аниме все чаще обращается к широкой аудитории.
С развитием интернета и стримингов аниме перестало создаваться преимущественно для японского зрителя и заговорило на глобальные темы доступным языком.
Кадр из аниме «Отряд самоубийц из другого мира».
(Фото: Netflix).
Netflix — один из главных партнеров японских студий сегодня. Стриминг тратит на аниме десятки, если не сотни миллионов долларов ежегодно. Появляются аниме по видеоиграм, как «Киберпанк: Бегущие по лезвию», по комиксам, например «Отряд самоубийц из другого мира», и по кинофраншизам — «Звездные войны: Видения». Визуальные приемы аниме и сотрудничество западных студий с японскими настолько вошли в обиход, что многие этого даже не замечают.
Третья причина: старые фанаты аниме выросли и сами стали популяризировать то, что им нравится.
Энтузиасты, которые в 1990-х с трудом искали на барахолках кассеты и диски с японскими мультфильмами, выросли и теперь показывают аниме своим детям на больших экранах кинотеатров.
Подростки, смотревшие «Сэйлор Мун» или «Короля шаманов» по ТВ в нулевые, сегодня озвучивают аниме-новинки на «Кинопоиске» и пишут книги про японскую анимацию. А нынешние дети вместо того, чтобы прятать значки с аниме от своих сверстников, хвастаются, что успели посмотреть за выходные, и скидывают друг другу тиктоки с любимыми персонажами. Произошла нормализация — и аниме перестало быть чем-то странным и недоступным.
А учитывая разнообразие, которое предоставляет японская анимация, абсолютно каждый может найти аниме по душе. От сражений больших роботов до политических интриг, от первой любви до глубоких переживаний о жизни и смерти.
Именно поэтому и вышла книга «Манга, моэ, исекай: Большой гид по аниме». Это не сухая энциклопедия, не список лучших тайтлов и не академическая история анимации. Это доступный маршрут, по которому мы проводим нового зрителя аниме, чтобы он лучше понял эту индустрию — через ключевые произведения, авторов и явления.
Мы хотим, чтобы после прочтения этой книги читатель не только стал с легкостью ориентироваться в терминах и именах, но и смог разобраться, почему именно ему нравится то или иное аниме, понял связь между жанрами и культурными особенностями Японии, вдохновился посмотреть другие сериалы и фильмы. И, конечно, разделил с нами восторг от необъятного и уникального мира аниме.