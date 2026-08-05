Почему аниме в России так популярно: объясняет эксперт

Большая часть аниме — это не оригинальные произведения, а адаптации манги, то есть японских комиксов, и ранобэ, японских подростковых романов. Каждый год в Японии издают около 15 тыс. новых томов манги и больше 2 тыс. томов ранобэ. Это почти 50 новых книг ежедневно. Причем направлены они на самую разную аудиторию: от детей и подростков до взрослых мужчин и женщин, которых интересуют серьезные темы и жанры. При этом только самые успешные из этих книг получают экранизации.