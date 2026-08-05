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Молодые врачи-ординаторы выбрали работу в медорганизациях Ростовской области

40 молодых врачей начнут работу с наставниками в больницах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 40 молодых врачей-ординаторов, прошедших целевое обучение, подтвердили готовность работать в больницах и поликлиниках региона. Будущую работу с выпускниками вуза обсудили и.о. ректора РостГМУ Михаил Шишов и министр здравоохранения региона Наири Варданян.

— По поручению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря мы системно улучшаем кадровую политику, расширяем меры поддержки, — отметил Наири Варданян.

Министр отметил врача акушера-гинеколога Диану Москвич, которая, имея возможность остаться в Ростове-на-Дону, устроилась на работу в Миллеровскую ЦРБ.

— Это дорогого стоит, когда специалист не избегает сложной территории, а напротив, видит в ней точку для профессионального роста и осознанно идет за получением уникального опыта. Будем поддерживать такие стремления, — подчеркнул глава донского минздрава.

Всего в 2026 году трудоустроиться в донских медорганизациях планируют около 200 ординаторов, завершивших обучение.

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