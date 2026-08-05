Число нарушений в районе остановки на площади Революции сократилось

Напомним, что в прошлом году в целях повышения безопасности дорожного движения на площади МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» были подготовлены варианты локального изменения схем движения. В дальнейшем они были рассмотрены в рамках совместных совещаний при участии представителей структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода, правительства Нижегородской области, Госавтоинспекции и Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».