Число нарушений в районе остановки на площади Революции сократилось

Значительное сокращение числа нарушений, связанных с высадкой пассажиров легкового транспорта и такси в районе остановочного пункта «Площадь Революции», отмечается в Нижнем Новгороде. Об этом ИА «Время Н» сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Напомним, что в прошлом году в целях повышения безопасности дорожного движения на площади МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» были подготовлены варианты локального изменения схем движения. В дальнейшем они были рассмотрены в рамках совместных совещаний при участии представителей структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода, правительства Нижегородской области, Госавтоинспекции и Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
Так, в рамках реализации новой схемы движения администрацией города были обеспечены перенос и установка на площади Революции дополнительных дорожных знаков, расширение зон высадки пассажиров автобусов в районе Царского павильона (через демонтаж ограждений).
«Остановку личного автотранспорта и такси дополнительно организовали напротив центрального входа ж/д вокзала», — рассказали в департаменте.
Кроме того, ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» в целях пресечения высадки пассажиров в неустановленных местах обеспечил монтаж дополнительного стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Ранее сообщалось, что комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД установили в Вачском округе.