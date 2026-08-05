Число бюджетных мест в медорганизациях Ростовской области выросло на 36%

Ключевым инструментом решения кадрового вопроса становится целевое обучение. Медицинские учреждения все активнее участвуют в подготовке будущих специалистов, заключая договоры с абитуриентами. По словам главврача ЦГБ им. Семашко Дмитрия Сизякина, наблюдается положительная динамика: если два года назад лишь 11% выпускников приходили работать в государственные медучреждения, то в 2025 году показатель вырос до 14%, а к 2026 году прогнозируется увеличение до 26%.