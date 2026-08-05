Прокурор запросил для нижегородского бизнесмена Аржанова 18 лет колонии

Гособвинение запросило 18 лет колонии строгого режима бывшему совладельцу энергоснабжающей компании «ТНС энерго», нижегородцу Дмитрию Аржанову, обвиняемому в хищениях почти 15 млрд руб. у «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья». Как пишет «Ъ», проходящим вместе с ним по делу экс-директору «ТНС энерго» Сергею Афанасьеву и бывшему исполнительному директору «ТНС энерго Нижний Новгород» Борису Щурову прокурор просит назначить на год меньше, бывшей замдиректора холдинга Софье Афанасьевой — 16 лет заключения.