В морских портах Ростовской области реализуют семь инвестпроектов

В морском порту Ростов-на-Дону реализуется пять проектов. АО «Ростовский порт» осуществляет перенос портовых мощностей — завершение проекта с вводом в эксплуатацию запланировано на 2028 год. ООО «Ростовское судоходное товарищество» реализует проект «Морской терминал ООО “Рост” в период с 2026 по 2030 год. ООО “Ростовский КХП” планирует реконструкцию причала № 30 и линии отгрузки на воду — начало работ намечено на конец 2027 года. ООО “МГТ Империал” реализует проект по приобретению, расширению и модернизации портового комплекса по перевалке и хранению зерна на левом берегу реки Дон на участке площадью 22,4 га. ООО “ПКФ Братья” проводит реконструкцию своего терминального комплекса, предусматривающую строительство резервуаров для технологического накопления растительного масла объемом 6 тыс. т. Общий объем инвестиций по проекту составляет 600 млн руб., срок реализации — с 2025 по февраль 2027 года; проект обеспечит создание от 15 до 20 новых рабочих мест.