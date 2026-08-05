Нижегородцы с инвалидностью могут бесплатно пройти курс по ИИ

— Мы убеждены, что цифровой талант не имеет ограничений по здоровью. Проект «Каждый включен» — это не просто образовательная инициатива, а реальный карьерный лифт для людей с инвалидностью. Мы хотим, чтобы жители нашего региона получили равный и комфортный доступ к передовым ИИ-технологиям, которые сегодня становятся стандартом на рынке труда, — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.