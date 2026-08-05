«Одиссея» спровоцировала наплыв туристов на Сицилии. Что в нем необычного

По словам мэра Пагото, раньше жители острова просто ремонтировали свои дома и превращали их в мини-отели, а теперь предприниматели вкладывают деньги в крупные объекты недвижимости по всему острову. При этом власти не хотят повторить судьбу известных туристических направлений вроде Венеции, Флоренции и Доломитовых Альп, где инфраструктура подчас не справляется с огромным потоком туристов.