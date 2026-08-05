«Одиссея» спровоцировала наплыв туристов на Сицилии. Что в нем необычного

Небольшой остров Фавиньяна у берегов Сицилии столкнулся с интересом туристов после выхода фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Именно этот остров с замком Санта-Катерина стал прообразом Итаки — родины главного героя, сообщает Reuters.
Фильм «Одиссея» вышел 17 июля. В центре сюжета — десятилетнее скитание царя Итаки Одиссея, пытавшегося вернуться домой после Троянской войны. В первый уик-энд картина собрала в прокате более $264 млн, это самый успешный дебют за всю карьеру режиссера Кристофера Нолана.
Кадр из фильма «Одиссея».
(Фото: Universal Pictures).
Фавиньяна — самый крупный остров архипелага Эгадские острова, он находится всего в 7 км от западного побережья Сицилии. Постоянное население острова составляет около 3000 человек.
Местные власти хотят воспользоваться успехом картины и привлечь на остров 40−50 тыс. туристов. Уже в октябре на территории бывшего завода по переработке тунца Florio (остров славится тунцовым промыслом) может открыться постоянная выставка, посвященная съемкам картины, — именно в этих цехах располагался штаб съемочной группы Кристофера Нолана. Мэр Фавиньяны Джузеппе Пагото рассказал, что в экспозиции будут представлены костюмы и оборудование, которые использовали во время съемок.
Кинотуризм в последние годы превратился в самостоятельное направление индустрии путешествий. По подсчетам Всемирной туристской организации ООН, локации из популярных фильмов способны увеличивать турпоток на 25−40%. Съемочная группа «Одиссеи» провела на Фавиньяне несколько месяцев — с конца 2024 до весны 2025 года — и привлекла к работе около 500 статистов и рабочих из местных. По оценке мэра Пагото, съемки принесли местным жителям от $1,15 млн до $2,3 млн.
Местный житель Джакомо Инкарбона, в трехзвездочном отеле которого жили парикмахеры и визажисты съемочной группы, признался, что его приятно удивили теплые отношения между киногруппой и жителями острова.
«Нолан катался по городу на велосипеде и здоровался со всеми. Голливудская актриса Зендея, сыгравшая Афину, сидела на площади и читала книгу», — рассказал он.
По словам мэра Пагото, раньше жители острова просто ремонтировали свои дома и превращали их в мини-отели, а теперь предприниматели вкладывают деньги в крупные объекты недвижимости по всему острову. При этом власти не хотят повторить судьбу известных туристических направлений вроде Венеции, Флоренции и Доломитовых Альп, где инфраструктура подчас не справляется с огромным потоком туристов.
В общей сложности съемки «Одиссеи» длились 91 день. Команда работала сразу в шести странах: Марокко, Греции, Италии, Исландии, Шотландии и США (на водохранилище Фоллс-Лейк на территории студии Universal). Кристофер Нолан отснял более 600 тыс. м пленки для формата IMAX.
Интерес к древнегреческому языку.
Ранее The Times сообщал, что фильм «Одиссея» спровоцировал резкий рост интереса к изучению древнегреческого языка по всему миру. Количество поисковых запросов «изучать греческий» в Великобритании за месяц выросло на 550% и достигло примерно 6 тыс. в месяц. Этот всплеск интереса эксперты напрямую связывают с ажиотажем вокруг фильма Нолана.
«Этот текст Гомера был написан на древнегреческом языке, который сильно отличается от современного греческого. Древнегреческий язык дает возможность ближе познакомиться с оригинальным текстом Гомера и античным миром в целом, а современный греческий язык может помочь людям приобщиться к современной греческой культуре и общаться с носителями языка», — отметила эксперт Preply Мэдлин Энос.
За несколько месяцев до выхода фильма на экраны в Сети начал набирать популярность так называемый эффект Одиссеи: пользователи Reddit активно обмениваются советами о том, как выучить гомеровский греческий — литературный диалект древнегреческого языка, на котором написаны «Илиада», «Одиссея» и «Гомеровские гимны».
Продажи книги «Одиссея» также резко выросли: в Великобритании в этом году продали почти 40 тыс. экземпляров древнего эпоса (на 70% больше, чем в прошлом году). Причем за одну лишь неделю перед премьерой фильма было продано почти 5 тыс. печатных экземпляров поэмы.
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