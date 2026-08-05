Никому ничего не должна! Психолог Быханова раскрыла, как найти свой путь

«Нынешнее поколение во многом сформировано внешними установками. Например, родители давят на дочерей, что те должны выйти замуж. Раньше считалось, что нужно это сделать в 20 лет. И именно установка “должна” была сильна. В итоге потом случалось много разводов: в таком возрасте люди не были готовы создавать семью. Это ни хорошо, ни плохо, это часть советского воспитания — мотивация и дисциплина, но и их негативные стороны проявляются сегодня. Почему так происходит? Родители часто не понимают себя, поэтому не слышат детей. В детстве ребёнок чувствует мир через мать и отца, но воспитание часто идёт через запреты. Мало кто из родителей умеет слышать себя. А если не слышишь себя, как услышишь другого?» — рассказывает Татьяна.