Никому ничего не должна! Психолог Быханова раскрыла, как найти свой путь

Как часто мы живём по инерции, выполняя чужие установки вместо собственных желаний? «Должна выйти замуж», «должна быть хорошей» — нередко эти слова становятся якорями, мешающими счастью. Психолог Татьяна Быханова знает об этом не понаслышке — нередко сталкивалась с такими запросами.
Специалист поведала, почему тело никогда не врёт, почему сильная женщина никому ничего не должна и почему личность Фаины Раневской монументальна. Подробности читайте в материале.
Раскрыть свой потенциал.
Татьяна Быханова родилась в Донецке Ростовской области и до сих пор с теплотой относится к своей малой родине. По образованию она учитель русского языка и литературы, педагог-психолог. Позже дончанка получила дополнительное психологическое образование. Сейчас Татьяна разведена, её взрослому сыну 26 лет, он давно встал на ноги и живёт самостоятельно.
Путь в психологию начался, когда Тане было 18 лет. Тогда же, на семинарах и курсах, стартовало глубокое познание себя. В общей сложности, уже около 35 лет своей жизни Татьяна отдала психологии.
«Сейчас это моя основная деятельность. Я инновационный психолог или психолог “нового времени”. Что это значит? Такой подход объединяет классическую науку с работой с энергиями, гештальт-терапией, расстановками и нейропсихологией», — объясняет Татьяна.
Специалист изучает внутренние процессы, например, как функционируют мозг и ум. За свою многолетнюю деятельность она не раз сталкивалась с наблюдением: многие люди неосознанно «идут не своим путём». В ходе глубокой работы выясняется, что истинный путь человека нередко блокируют установки, полученные от социума. Как раз эти внутренние ограничения зачастую и мешают раскрыть свой потенциал. Задача специалиста — помочь человеку переосмыслить эти барьеры, изменить внутреннее состояние и, как следствие, изменить свою жизнь в лучшую сторону.
«Нынешнее поколение во многом сформировано внешними установками. Например, родители давят на дочерей, что те должны выйти замуж. Раньше считалось, что нужно это сделать в 20 лет. И именно установка “должна” была сильна. В итоге потом случалось много разводов: в таком возрасте люди не были готовы создавать семью. Это ни хорошо, ни плохо, это часть советского воспитания — мотивация и дисциплина, но и их негативные стороны проявляются сегодня. Почему так происходит? Родители часто не понимают себя, поэтому не слышат детей. В детстве ребёнок чувствует мир через мать и отца, но воспитание часто идёт через запреты. Мало кто из родителей умеет слышать себя. А если не слышишь себя, как услышишь другого?» — рассказывает Татьяна.
Жизненная мудрость.
Накопленный за 35 лет деятельности опыт Татьяна передаёт в собственном проекте. Он играет роль своеобразного моста между теорией и жизнью. Татьяна исследует практики для тонкой работы с внутренним состоянием, помогающие услышать собственный голос сквозь шум повседневности, проводит ретриты, интенсивы, мастер-классы. Это позволяет взглянуть на человека целостно, учитывая не только психологические аспекты, но и творческий потенциал, социальный контекст и физическое здоровье, создавая гармоничную среду для личностного роста.
Идея родилась несколько лет назад, когда у Татьяны накопилась достаточная база знаний. Одна знакомая подтолкнула дончанку делиться опытом.
«Люди возвращают себе себя. Важно работать не только с состоянием, но и с мышлением, установками и психосоматикой. Запросы тех, кто к нам приходит, включают здоровье, личную жизнь, финансы и предназначение. Так вот, когда человек начинает слышать себя, меняется мир вокруг. Главное — трудиться», — подчёркивает собеседница.
Но как же грамотно выстроить отношения с собой? Татьяна советует отказаться от навязанного понятия «правильно», ведь понимание этого у каждого своё.
«Важнее то, как вы себя чувствуете. Мысль запускает реакцию, а тело — главный инструмент. Личность может врать, ум — крутить, а тело всегда даёт честный сигнал. Учиться слышать тело — ключевое умение», — даёт совет она.
Говорим мы и о предназначении прекрасного пола. На вопрос «Какой должна быть сильная женщина?» Татьяна отвечает: «Женщина никому ничего не должна».
«Женщина — сильная по определению. В ней эта сила заложена природой: она дочь, мать, жена. Я считаю, что сильная женщина — это та, которая смогла принять себя, стать целостной и теперь творит свою реальность», — уверена психолог.
Для неё яркое воплощение жизненной мудрости — легендарная актриса Фаина Раневская. Посудите сами: в каждой роли она уникальна, все её фразы точны, пронзительны и лишены фальши.
«Любимых ролей Фаины Георгиевны у меня нет, потому что в каждой роли она разная. Я с удовольствием посмотрела сериал про неё. Для меня Фаина Раневская — это мудрость жизни как она есть. И эту мудрость она несла в мир», — говорит дончанка.
В завершение беседы Татьяна Быханова пожелала читателям слышать себя и зов своей души.
«Повторю, что самое главное — научиться слышать себя. Это значит открыть своё сердце для самой себя», — подчеркнула она.
Этот путь не всегда лёгкий, иногда он ведёт через тернии. Но, если перестать сопротивляться себе, эти тернии превращаются в цветущие сады и ресурс. Главное — найти смелость быть собой, ведь именно в этой искренности кроется ключ к гармонии и свободе.
Проект «Сильные женщины — гордость России» реализуется при поддержке банка «Центр-инвест».