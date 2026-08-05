В Нижнем Новгороде работнику мясного цеха оторвало руку

«Сорокадвухлетний работник мясного цеха ООО “Амбар Маркет”, выполняя работу на фаршемешалке в цехе в Канавинском районе Нижнего Новгорода, получил травму правой руки. Рука попала в шнек работающей фаршемешалки и оказалась зажата. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали травматическую ампутацию правого предплечья и иные повреждения правой руки», — говорится в сообщении.