Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселках Калининградской области до конца года установят 16 станций водоподготовки

Три из них уже введены в эксплуатацию.

Источник: Комсомольская правда

До конца года в поселках региона установят 16 станций водоподготовки. Как говорят в министерстве строительства и ЖКХ, три из них уже введены в эксплуатацию: в поселках Коврово и Холмы Зеленоградского района и в Низовье Гурьевского района. Питьевой водой обеспечены более 2000 жителей.

Специалисты говорят, что система последовательно решает три ключевые задачи: обезжелезивание, осветление, обеззараживание.

Еще пять станций в течение пары месяцев заработает в микрорайоне Заречный Гурьевска, в Краснополянском Черняховского района, Зеленодольском Мамоновского района, Краснофлотском и Романово Зеленоградского района.

Также планируется поставка станций в поселки пяти муниципалитетов: Зеленоградского, Гурьевского, Черняховского, Ладушкинского, Мамоновского районов.