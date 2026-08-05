В Калининграде девушка примерила титановое кольцо и смогла расстаться с ним лишь благодаря мужчинам в форме

В Калининграде спасатели сняли титановое кольцо с опухшего пальца девушки. Об этом региональное управление МЧС пишет в своей группе во «ВКонтакте» в среду, 5 августа.
Накануне калининградка заметила, что украшение застряло, а палец начал быстро отекать. Снять его дома не получилось, поэтому горожанка обратилась за помощью в экстренные службы. Из-за прочности материала специалистам пришлось распиливать и разжимать кольцо. Дополнительных травм удалось избежать, помощь врачей девушке не понадобилась.
В Калининграде спасатели сняли с пальца мужчины железные кольца, вросшие в плоть.
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