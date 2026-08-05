В Сети появилась информация о новых умных часах Samsung

Предполагается, что Galaxy Z Slide на момент своего появления станет одним из самых дорогих смартфонов на рынке. Так, его стоимость будет сопоставима с тройной «раскладушкой» Galaxy Z TriFold, цены на которую начинаются от $2,9 тыс. Согласно «дорожной карте», Samsung не ограничится выпуском единственной модели. К 2030 году на рынке должен появиться преемник первого сворачивающегося смартфона.