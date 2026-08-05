В Сети появилась информация о новых умных часах Samsung

Samsung разрабатывает новую модель умных часов. К таким выводам пришел портал SamMobile. Журналисты обнаружили упоминание о новом носимом устройстве компании под название Galaxy Aero.
По данным издания, устройство работает на операционной системе реального времени (RTOS), а не Wear OS. Подобные решения, как правило, используются в недорогих устройствах, например Galaxy Fit 4.
В коде приложения Galaxy Wearable устройство называется «galaxy_rtos_watch». Это может свидетельствовать о наличии у новинки экрана. Однако пока нет информации о том, будет ли он круглым, квадратным или прямоугольным.
Если стоимость новинки будет выше, чем Galaxy Fit 4, то она, вероятно, будет оснащена стандартными для большинства умных часов датчиками, включая акселерометр, гироскоп и пульсометр.
Умные часы, работающие на RTOS, обычно используют менее мощные процессоры. Как правило, они могут работать не менее недели от одной зарядки. Вероятно, от Galaxy Aero стоит ожидать аналогичного времени автономной работы.
Название новинки также может поменяться до выхода. Возможно, Galaxy Aero — лишь внутреннее кодовое наименование устройства.
Samsung Galaxy Z Slide.
Samsung ведет разработку первого серийного смартфона с мягким сворачивающимся дисплеем, выезжающим из корпуса, что позволит компактному гаджету превращаться в полноценный планшет.
Первый общедоступный смартфон Samsung со сворачивающимся дисплеем появится в первой половине 2028 года. Он может выйти под названием Galaxy Z Slide. Предположительно, в развернутом состоянии диагональ экрана достигнет 10 дюймов, с соотношением сторон 16:9 и плотностью 440 пикселей на дюйм.
Предполагается, что Galaxy Z Slide на момент своего появления станет одним из самых дорогих смартфонов на рынке. Так, его стоимость будет сопоставима с тройной «раскладушкой» Galaxy Z TriFold, цены на которую начинаются от $2,9 тыс. Согласно «дорожной карте», Samsung не ограничится выпуском единственной модели. К 2030 году на рынке должен появиться преемник первого сворачивающегося смартфона.
Читайте РБК Life в «Максе».