В бывшем крайсхаусе в Железнодорожном из-за проблем с газом замедлились работы

«У нас перед Корпорацией развития есть обязательства по срокам. Это лето 2025 года, — объяснял Воронин. — Должны успеть, однако прогнозировать что-то сейчас сложно из-за трудностей с поставками материалов. Например, я столкнулся в Калининграде с тем, что не могу найти 16-ю арматуру. Её просто нет в регионе. Доставляют её паромами, и она вся расписана. Приходится спрашивать по друзьям и знакомым, где-то перехватывать. Старого кирпича для облицовки также нет. Чтобы его найти, нужно купить здание и разобрать его либо доставать через специализированных ребят, которые этим промышляют. По мелочам тоже проблемы: розеточные группы, тройные выключатели — всё это заказные позиции. В основном через Москву всё достаём. Даже двери нам московская фабрика делает, потому что такие, какие нам нужны по проекту, здесь мы не достанем».