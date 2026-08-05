В бывшем крайсхаусе в Железнодорожном из-за проблем с газом замедлились работы

В бывшем крайсхаусе Гердауена (довоенное название поселка Железнодорожный Правдинского района) замедлились восстановительные работы из-за проблем с подключением к газу. Об этом «Новому Калининграду» рассказал гендиректор компании «Бартия» Вячеслав Воронин, который арендует этот объект и приспосабливает его под дом отдыха санаторного типа.
«Крайсхаус у нас пока стоит, так как газа нет, — сообщил Воронин. — Мы там ковыряемся с теми работами, которые возможны: почти балконы закончили, опрессовали воду, но к отделке не приступаем».
В ноябре 2024 года Вячеслав Воронин уже рассказывал «Новому Калининграду», что в процессе работ ему приходится сталкиваться с серьёзными трудностями, тормозящими быстрый запуск проекта.
Тогда же он говорил о намерении открыть гостиницу напротив крайсхауса летом 2025 года.
«У нас перед Корпорацией развития есть обязательства по срокам. Это лето 2025 года, — объяснял Воронин. — Должны успеть, однако прогнозировать что-то сейчас сложно из-за трудностей с поставками материалов. Например, я столкнулся в Калининграде с тем, что не могу найти 16-ю арматуру. Её просто нет в регионе. Доставляют её паромами, и она вся расписана. Приходится спрашивать по друзьям и знакомым, где-то перехватывать. Старого кирпича для облицовки также нет. Чтобы его найти, нужно купить здание и разобрать его либо доставать через специализированных ребят, которые этим промышляют. По мелочам тоже проблемы: розеточные группы, тройные выключатели — всё это заказные позиции. В основном через Москву всё достаём. Даже двери нам московская фабрика делает, потому что такие, какие нам нужны по проекту, здесь мы не достанем».
Крайсхаус Гердауэна был построен в 1905 году по проекту архитектора Фридриха Хайтманна. С конца 40-х годов бывшее районное управление перепрофилировали под среднюю школу, а с начала 1970-х годов — под школу-интернат для детей-сирот. Судя по фотографиям конца нулевых, объект ни разу не подвергался капитальному ремонту и к 2006 году его признали аварийным, выселив школу-интернат в посёлок Севское Правдинского района. В августе 2022 года крайсхаус арендовала на 20 лет компания «Бартия», которую возглавляет москвич Вячеслав Воронин. Это здание вместе с «Домом хормейстера», расположенным через дорогу, Воронин намерен приспособить под дом отдыха санаторного типа.
По договору «вовлечения в хозяйственный оборот» (облвласти выдали на ревитализацию объекта 460 млн рублей, половину из которых — в кредит, а остальное — безвозмездно) крайсхаус должны привести в порядок и «запустить» в течение пяти лет.